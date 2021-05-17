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Происшествия17 мая 2021 19:09

За неуплату налогов предстоит ответить донскому предпринимателю

Он задолжал более четырех миллионов рублей
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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На крупной задолженности по налогам попался донской предприниматель

На крупной задолженности по налогам попался донской предприниматель

Фото: "КП" Архив

Крупную задолженность по налогам обнаружили у председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. В настоящее время он подозревается в совершении преступления по статье 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств".

Следователи выяснили, что подозреваемый знал о задолженности, которая составляла более четырех миллионов рублей. Но все это время продолжал вести хозяйственную деятельность и рассчитываться с контрагентами.

- В целях сокрытия денежных средств, он неправомерно инициировал финансовые операции с контрагентами, исключающие поступление денежных средств на расчетные счета предприятия, к которым налоговым органом неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности по налогам, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Таким образом, на счета контрагентов, минуя счета предприятия, в период с марта по август поступило более 4,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время по факту правонарушения проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Результаты должны обнародовать примерно через месяц.

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