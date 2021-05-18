Свалку медицинских отходов обнаружили активисты в Таганроге

В Таганроге обнаружили свалку медицинских отходов. Фото: YouTube- канал «Зеленый Фронт»

В Таганроге нашли огромную огороженную свалку с медицинскими отходами, покрышками, емкостями и цистернами, в которых находится неизвестное содержимое. Ее обнаружителями стали активисты организации «Зеленый Фронт».

Площадка находилась вблизи села Самбек. По правилам, все медицинские отходы следует хранить в холодильниках не более суток. Также стоит отметить, что площадку должны были регулярно дезинфицировать. Об этом сообщил председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Организаторами свалки стали сразу две организации. Они пренебрегали всеми необходимыми правилами. Отходы никто даже не попытался спрятать от прямого попадания солнечных лучей. Кроме того, рабочие там ходят без специальной одежды.

Активисты незамедлительно направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Роспотребнадзором уже проведена проверка и выявлены нарушения. Сейчас решается вопрос о наказании.

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