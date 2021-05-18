Василий Голубев отчитал за бездействие глав районов, находящихся в "красной зоне"

Василий Голубев остался недоволен работой глав районов из "красной зоны" Фото: "КП" Архив

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции обратился к главам районов, находящихся в "красной" зоне. Глава региона попросил предоставить отчет о том, какие меры приняты для выхода из критической ситуации.

Губернатор остался недоволен докладами глав. Василий Голубев отметил, что работа ведется недостаточно активно, в особенности по информированию населения о прививочной кампании. Районы также являются отстающими и по тестированию на Covid-19, их показатели значительно ниже общерегиональных.

- Я надеюсь, что вы сделаете все необходимое и в конце концов закончите свое слишком длительное пребывание в "красной" зоне. Вы постоянно докладываете о том, что меры будут приняты, так примите же их наконец, - высказался Василий Голубев.

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