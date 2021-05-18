Роспотребнадзор потребовал протестировать на COVID всех сотрудников оздоровительных учреждений

Сотрудников детский лагерей заставят проверяться на коронавирус Фото: "КП" Архив

Глава Ростпотребнадзора Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции потребовал до начала летней оздоровительной кампании необходимо протестировать на коронавирус всех работников загородных лагерей и пансионатов.

Тестирования необходимо провести минимум за три дня до начала оздоровительной кампании, которая стартует в регионе уже 28 мая. Работников пищеблоков также проверят на наличие кишечных инфекций.

- Во всех муниципалитетах должны быть согласованные графики доставки материала в лаборатории. В течение трех дней должны обследованы все сотрудники оздоровительных учреждений. Для этого главам необходимо будет скоординировать свою работу с другими ведомствами, - отметил в своем докладе главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

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