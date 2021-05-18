В Ростове обнаружили более 1 200 незаконных ларьков

В Ростове демонтировали незаконные ларьки. Фото: администрация Ростова

В Ростове во время проведения рейдов обнаружили 1219 незаконных ларьков. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении. Большая часть из них - 1085 – приходится на долю самовольно размещенных НТО.

- В частности, 11 мая составлено 26 административных протоколов по, 24 из которых – за незаконную реализацию табачной продукции, 12 мая – 36 протоколов, 10 из которых на табачную продукцию, 13 мая – 22 протокола. Всего за три дня составлено 84 протокола, - сообщил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

Тихонов утверждает, что больше всего нарушений было зафиксировано в районе Центрального Рынка – 49, а также на улице Лелюшенко – 26. Таким образом, в нынешнем году было составлено 1 219 протоколов.

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