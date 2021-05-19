Компания Виктора Вексельберга займется разработкой проекта застройки старого аэропорта

Проектом застройки старого аэропорта займется компания "Аэро-Сити" Фото: "КП" Архив

В донской столице разработкой проекта для застройки старого аэропорта будет заниматься компания "Аэро-Сити", которая является дочерней компанией «Ростоваэроинвеста», подразделения холдинга «Аэропорты Регионов» Виктора Вексельберга. Об этом сообщили в городской администрации.

Компания уже получила разрешение на разработку. Необходимый документ был подписан исполняющим обязанности главы администрации Юрий Овчинников. Новые застройки будут простираться на 467 гектаров.

Стоит отметить, что «Аэро-Сити» получает разрешение второй раз. До этого реализовать проект ей помешал конфликт, возникший из-за земель аэропорта.

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