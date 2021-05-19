В ростовские подземные переходы могут снова вернуть ларьки

В Ростове могут вернуть ларьки в подземные переходы Фото: "КП" Архив

В донской столице в подземные переходы с мозаиками могут вернуть недавно демонтированные ларьки. Напомним, что совсем недавно эти переходы были признаны объектами культурного наследия. Власти приняли решение определить законность размещения там ларьков.Об этом сообщил начальник отдела развития нестационарной торговли управления торговли и бытового обслуживания Дмитрий Исаев.

- Запросы в органы направлены. Ждем ответов от прокуратуры, пожаронадзора о требованиях и нормах по вопросу организации торговли в подземных переходах, - отметил Исаев.

По закону у местных жителей должен быть доступ к объектам культурного наследия. Если ответы перечисленных ведомств окажутся положительными, то сотрудники администрации проведут голосование на популярном сервисе "Активный ростовчанин", именно посредством его и будет определено, вернуть ларьки или нет.

Стоит лишь отметить, что даже при условии возвращения ларьков, их станет значительно меньше. Их количество уменьшится с 300 до 143 объектов.

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