Строительство кольцевой дороги может лишить Ростов-на-Дону туристов

В Ростове может уменьшиться поток туристов из-за объездной дороги
Фото: Евгения КОРОБКОВА
В донской столице из-за строительства объездной дороги может резко сократиться количество туристов. Об этом во время заседания круглого стола в региональном Законодательном собрании руководитель организации «Эталон Сервис» Гурен Кочарян.
Эксперты выдвинули предположение по поводу того, что в Ростове может уменьшиться число транзитных туристов. Это может произойти после введения в эксплуатацию новой объездной дороги. Сейчас они пусть и не надолго, но заезжают в Ростов во время поездки на курорты Черноморского побережья.
- Мы превратимся в транзитный регион. Через несколько лет можно будет забыть про про туризм, - отметил в своем выступлении Кочарян.
Есть вероятность того, что донской столице в таком случае может быть уготована судьба Воронежа. Речь идет о том, что он станет удаленным от туристического потока городом.
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