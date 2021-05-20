"Региональная корпорация развития" окончила 2020 год с максимальным за пять лет убытком

"Региональная корпорация развития" зафиксировала максимальный убыток за пять лет Фото: "КП" Архив

В Ростовской области АО «Региональная корпорация развития» окончила минувший год с убытком, который составил 642,6 млн рублей. Соответствующие данные были опубликованы в базе СПАРК.

Стоит отметить, что этот показатель стал самым максимальным за ушедшие пять лет, то есть, с 2016 года. Ранее самый большой убыток предприятия был зафиксирован в 2017 году и составил 421,4 миллиона рублей. Для сравнения, по итогам 2019 года прибыль корпорации составляла 2,4 млн рублей.

Выручка компании в 2020 году уменьшилась более, чем в четыре раза. Если в 2019 году она составляла 5,1 миллионов рублей, то в 2020 году — только 1,1 миллион рублей.

Самая большая сумма в расходной части тратилась на управленческие расходы. В 2020 году она составила 63,9 миллиона рублей. А также, более 900 млн рублей ушло на «прочие расходы».

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