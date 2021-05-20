Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 20 мая: семибалльные заторы образовались на улицах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 20 мая: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, проспекте Ленина, проспекте Михаила Нагибина, улице Максима Горького, улице Шаумяна, улице Береговой, проспекте Ворошиловском, проспекте Буденновском и проспекте Театральном.

Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Доватора, Лесопарковая, Малиновского, Всесоюзная и улице Портовая. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко, Шеболдаева, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам 50-летия Ростсельмаша, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Пановой, 1-й Конной Армии и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова и улице Сарьяна.

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