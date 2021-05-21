Глава Таганрога: «Произошедшее в поселке Дмитриадовка - настоящая беда»

Глава Таганрога также выразила глубокое соболезнование близким погибших Фото: соцсети

Ситуацию с гибелью рабочих таганрогского «Водоканала» прокомментировала председатель гордумы и глава приморского города Инна Титаренко. Она назвала произошедшее настоящей бедой и пообещала, что местные власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.

- Погибли коммунальщики - специалисты, которые ежедневно трудятся для того, чтобы в наших домах были вода, тепло, свет, газ. И только в редчайших случаях, когда происходят трагедии, подобные сегодняшней, многие задумываются о том, насколько работа коммунальных служб важна, трудна и опасна, - отметила Инна Титаренко.

Глава Таганрога также выразила глубокое соболезнование близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Трагедия произошла сегодня, 21 мая, в районе поселка Дмитриадовка. В колодце на очистных сооружениях отравились рабочие и не смогли выбраться на поверхность. По данным регионального правительства, там произошел выброс метана. К этому моменту известно о 10 погибших и 8 госпитализированных.