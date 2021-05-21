"Региональная корпорация развития" может стать застройщиком старого аэропорта

"РКР" может стать застройщиком старого аэропорта Фото: "КП" Архив

В донской столице «Региональная корпорация развития» может стать оператором застройки старого аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Региональные власти даже предположили, что на первом этапе эта работа может даже быть убыточной.

- Участие РКР в других компаниях также позволяет реализовывать социальные решения, которые коммерческие организации не стали бы принимать из-за их убыточности, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что именно эта компания открыла на территории аэропорта ярмарку, куда перебрались торговцы с закрытого овощного рынка в Аксайском районе.

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"Региональная корпорация развития" окончила 2020 год с максимальным за пять лет убытком.

Выручка компании сократилась более, чем в четыре раза.