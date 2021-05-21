В Ростовской области произошла смертельная авария

В Ростовской области произошло смертельное ДТП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области случилась авария с участием двух автомобилей.

Инцидент произошел около половины седьмого вечера в городе Цимлянске. По предварительным данным на улице Маяковского в районе дома №59 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не уступил дорогу автобусу ПАЗ под управлением 60-летнего шофера, который ехал в гараж. В результате этого произошло столкновение.

В аварии погиб 40-летний пассажир легкового автомобиля, который ехал на переднем сидении. Приехавшие к месту происшествия медики смогли лишь констатировать смерть мужчины. Позже выяснилось, что у водителя легковушки были просрочены водительские права.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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