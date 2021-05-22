23 мая из-за велопарада в Ростове перекроют ряд улиц

Участники спортивной акции стартуют и финишируют на Театральной площади Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 23 мая, с 10 до 12 часов в Ростове из-за велопарада перекроют ряд улиц. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Участники спортивной акции стартуют от Театральной площади. Далее они отправятся по маршруту: Большая Садовая - мостовой переход через реку Дон в створе Сиверса (Темерницкий мост) - Магистральная улица от Южного подъезда до Левобережной - Левобережная, 61.

На Левобережной велосипедисты развернутся и поедут в обратном направлении: через Ворошиловский и Большую Садовую на Театральную площадь, там будет финиш.

Также в Ростове подобные ограничения 30 мая введут из-за полумарафона "Забег РФ". А уже на следующий день, 31 мая, на два месяца запретят проезд по улицам 8-го Марта и Федора Зявкина.