Народный календарь на 24 мая 2021: кошка спит брюшком кверху - будет жарко

Народный календарь на 24 мая Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 24 мая 2021: наши предки считали, что, если этот день выдавался мокрым, то такая погода будет и все лето. Багровый восход солнца предвещал жаркое и пожароопасное лето. Также прадеды подметили, что в эту дату послеобеденные осадки надолго не задерживались.

Если же кошка в этот день спала крепко и брюшком вверх, то дождя летом не будет, а если вода подтекала под животное, то лето обещалось мокрое. Если вечерний поземный туман расходится до восхода – жди ненастья. Если отходили врачи, то можно было ожидать белые грибы в скором времени.

Если рыба елец вела охоту у поверхности воды к хорошей погоде. Если фазаны с вечера усаживались на ветки, то это к сухой и тихой ночи. А потряхивание лошадей гривой было символом того, что скоро пойдет дождь.

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