В Ростовской области за сутки не смогли спасти 7 пациентов с COVID-19

1 401 пациента сейчас лечат в донских больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 24 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 7 человек с COVID-19. Это 6 женщин и 1 мужчина. У них были хронические заболевания, в том числе сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 344 человека. 1 401 пациента сейчас лечат в больницах. 16 человек находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 135 - на неинвазивной ИВЛ.

Также сейчас жители региона активно прививаются от инфекции. Вакцину полностью получили уже 308 155 человек, за сутки - 965. Ранее в донскую столицу поступила первая партия препарата "КовиВак"