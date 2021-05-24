В Ростове самым высокооплачиваемым главврачом оказался Игорь Абоян

Средняя месячная зарплата специалиста в 2020 году составляла 181,6 тысячи рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове управление здравоохранения опубликовало данные о зарплатах руководителей местных больниц и поликлиник. Самым высокооплачиваемым специалистом оказался главврач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян.

Его средняя месячная зарплата в 2020 году, судя по документам, составляла 181,6 тысячи рублей. На втором месте по уроню дохода - главный врач больницы №1 имени Семашко Дмитрий Сизякин. Он получал примерно по 147,2 тысячи рублей. Третий в списке Александр Пономарев, он управляет городской БСМП. Средняя зарплата медика была немного больше 138 тысяч рублей.

Меньше всех получал в прошлом году руководитель поликлиники №7 Сергей Бородулин. Ему в месяц перечисляли примерно по 50 тысяч рублей.

При этом самым высокооплачиваемым главврачом по региону назвали Вячеслава Коробку. В 2020 году он получал по 182,9 тысячи рублей. Ранее о миллионных доходах отчитались директора школ.