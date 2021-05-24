Прокурор Ростовской области отчитался о доходе в 3,6 млн рублей

Руководители прокуратуры получили миллионные доходы Фото: Артем КИЛЬКИН

Работники прокуратуры Ростовской области отчитались о своих доходах за 2020 год. Так, руководители ведомства получили миллионные доходы. Все данные уже появились в Интернете.

Например, годовой доход прокурора области Романа Праскова составил 3,6 млн рублей. У него также в собственности только гараж. А в общем пользовании заявлены две квартиры - 101,6 и 38,9 кв. метра, земельный участок, кладовая в 13,6 кв. метра и одно машиноместо.

У супруги Романа Праскова есть автомобиль Suzuki Jimny и квартира. Она заработала за год 336 тысяч рублей.

При этом первый заместитель донского прокурора Кирилл Осипчук получил за прошлый год намного больше своего руководителя - 14,4 млн рублей. У него нет собственной недвижимости и других вещей, но в пользовании значится только квартира на 67,3 кв. метра.

На супругу Кирилла Осипчука записано два авто: Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta. Она заработала за год 1,3 млн рублей.

Ранее о том, сколько получили, чем владеют, рассказали cенаторы от Ростовской области. Также о размере своих зарплат сообщили ростовские главврачи