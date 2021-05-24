В Ростове местный бизнесмен задолжал своему сотруднику более 230 тысяч рублей

В Ростове местного бизнесмена заставили выплатить зарплату бухгалтеру Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из местных фирм, которая оптом распродает лесоматериалы, стройматериалы и санитарно-техническое оборудование. Его обвиняли в преступлении по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Следователи выяснили, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года обвиняемый не выплачивал зарплату своему главному бухгалтеру. Стоит отметить, что на счету фирмы в этот момент были средства для осуществления выплат. Таким образом, общая сумма задолженности составила более 230 тысяч рублей.

Еще на стадии расследования обвиняемый возместил всю имеющуюся задолженность.

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.