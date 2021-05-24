Двух работников уголовного розыска обвинили в превышении полномочий в Ростовской области

В Ростовской области осудили двух бывших правоохранителей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице двух правоохранителей признали виновными в превышении полномочий.

Следователи выяснили, что бывший начальник отдела уголовного розыска и бывшего оперуполномоченный в Азове в 2019 году пытались искусственно повысить показатели работы, но не хотели проводить оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия особо тяжкого преступления. Именно поэтому они превысили свои должностные полномочия и заставили невиновного местного жителя взять вину на себя.

Позже, при проведении предварительного расследования по уголовному делу, следователи задержали действительно виновного, а в отношении невиновного дело было прекращено, а также было признано его право на реабилитацию.

- Приговором суда экс-начальнику отдела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а оперуполномоченному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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