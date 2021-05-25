Отключение света в Ростове-на-Дону 25 мая 2021 года: будут обесточены разные районы города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 мая 2021 года: в десятках домов донской столицы будет отключена электроэнергия. Причиной для обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 25 мая, с 9 до 12 часов света не будет в пер. Газетный 46-70, 47, 51-75; пер. Малый 1-15, 2-14; ул. Большая Садовая 51, 53, 55/45, 59, 61; пер. Семашко 44,46/1; ул. Суворова 2/54.

С 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители пер. Бабушкина 1-17, 6-12; ул. 1-я Баррикадная 20-22; ул. Ленинградская 19-23, 20/112; ул. Русская 21-41, 74-124; пер. Старобельский 12-14, 13; просп. Стачки 16; ул. Токарная 2-42, 19-29; просп. 40 Лет Победы 83, 87/1, 87/2, 89, 91; ул. Межевая 1-87, 2-78; ул. Таганрогское Шоссе 118/4, 118/6, 124/1, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6.

С 10 до 13 часов обесточат ул. Акмолинская 75-97, 82-102; ул. Лесопарковая 147-165, 174-186; ул. Мечётинская 78-98, 85-105; ул. Петрозаводская 95-119, 122: ул. Чукотская 33-93, 38-100.

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