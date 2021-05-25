Народный календарь на 25 мая: девушки в красных сарафанах толпились у рябиновых кустов

Народный календарь на 25 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 25 мая: наши предки считали, что, если в этот день гусь ощипывал себя, то это к ненастью. Если чайки садились на воду и пытались держаться вблизи берега, это к затяжному ненастью. Если соловей пел всю ночь без умолку, то это к хорошей погоде. Если рябина зацветала поздно, то это к поздней и долгой осени.

Усиление аромата цветков жимолости обыкновенной происходило непосредственно перед дождем. Красный восход солнца к сухому лету с пожарами. Если утро выдавалось теплым и солнечным, то нужно было ждать сухого лета. Пышный цвет рябины обещал богатый урожай льна. Большое количество майских жуков было символом того, что летом будет засуха. Если вечерние облака были синие, то это к перемене погоды.

25 мая у девушек было принято надевать ярко-красные сарафаны и отправляться к рябине. Они обращались к этому дереву с просьбой уберечь их дома от пожаров. А также, срывали рябиновую веточку, а дома ставили ее в посуду с водой – чем дольше простоит веточка и не завянет, тем дольше и удача будет сопутствовать.

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