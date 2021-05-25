В Ростове ищут подрядчика для реконструкции фонтана на Театральной площади

В Ростове приведут в порядок фонтан на Театральной площади Фото: "КП" Архив

В донской столице начали поиск подрядчика для реконструкции фонтана на Театральной площади. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компании, которая станет победителем тендера, будет предстоять разработка проектной документации для обновления фонтана и каскада в западном партере Театральной площади. Заказчиком в этой закупке является управление благоустройства лесного хозяйства.

Желающие смогут подать заявку на участие до 15 июня. На выполнение работ потенциальному подрядчику выделят 4,25 миллиона рублей.

В эскизном проекте должны быть отражены архитектурные и концептуальные решения. Сам фонтан планируется сделать музыкальным.

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До конца июля его функционал ограничат.