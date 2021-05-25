Отключение света в Ростове-на-Дону 26 мая 2021 года: масштабные отключения света ждут горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 мая 2021 года: массовые отключения света грядут в донской столице. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 26 мая, с 9 до 13 часов электричество отключат на ул. Таганрогская 122, 122/1, 124 рынок, 126, 126/1.

С 9 до 16 часов будут обесточены ул. Орбитальная 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3; ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; ул. 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41; ул. Тоннельная 9-33; 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер .Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский; пер. Анри Барбюса 1-15, 2-18; пер. Барнаульский 4-12, 5-9; пер. Бобруйский 2-14, 3-15; пер. Виражный 5-19; пер. Готвальда 1-21, 2-18; пер. Жигулевский 2-6, 3-5; ул. Загорская 2-8; пер. Зеркальный 1-15, 2-12; ул. Петрашевского 1-35, 2-12; ул. Портовая 3-23, 30-72; пер. Профильный 1, 2-10; пер. Юных Коммунаров 1-13, 2-10; пер. Бойцовский 11-25, 28-40; ул. Войкова 180-182, 241-245; ул. Верхний Железнодорожный Проезд 39-65; ул. 1-я Круговая 86; пер. Магнитный 5-15, 18-20; ул. Матросова 2-54, 3-47; ул. Минаева 19-21; пер. Пограничный 1-3; ул. Портовая 245-315, 221; пер. Рабфаковский 1-11, 2-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-19, 2-16; пер. Чичеренский 1-13, 2-18; ул. Стальского 2-76; ул. 26 июня 100-144; ул. Дундича 62-78.

С 10 до 13 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Запорожская 46-48, 65-75; ул. Мичуринская 2-8, 25-31, 53-63; ул. Петрозаводская 40/71, 42/72; ул. Ровенская 27-71, 28-72; ул. Череповецкая 1-45, 2-46.

С 13 до 16 часов электричества не будет на ул. Калинина 71-143, 88-158; ул. Красносельская 1-11, 4А; ул. Манежная 2-58, 1-67; ул. Мичуринская 10-22, 33-51; ул. Петрозаводская 24-26, 18/60; ул. Рижская 1-61, 2-66.

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