Народный календарь на 26 мая: крупные комары обещали хороший год

Народный календарь на 26 мая Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Народный календарь на 26 мая: наши предки считали, что, если в этот день ласточки летали низко, то это к дождю. Если было много комаров, то это к обилию ягод, а если мошкары - грибов. Если было много ласточек и стрижей, то это к теплой погоде. Появление комаров было символом того, что пора сеять рожь.

Обилие комаров – к доброму урожаю овса, отсутствие – ни травы, ни овса ждать не стоило. Если днем было жарко, а ночью прохладно, то это к дождю. Если ветер весь день дул в одном направлении, то это к холодному утру.

Цветы земляники опускались на ночь к ненастью. Крупные комары обещали нашим прадедам хороший год. Если же они летали еле живыми, то май будет без дождя. А если же они вились большими стаями, то это к солнечному дню.

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