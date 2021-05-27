Народный календарь на 27 мая: ясный день обещал хороший урожай огурцов

Народный календарь на 27 мая Фото: Сергей БАЛАНОВ

Народный календарь на 27 мая: наши предки считали, что если прилетали ласточки или стрижи, то это к теплу. А теплый день обещал хороший урожай огурцов, а если утро холодное и пасмурное и прояснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы будут нехороши, а в поздних будет урожай. Ранний прилет ласточек сулил счастливый год. Кроме того, наш прадеды на ночь в этот день вывешивали на улицу сушиться мокрую тряпку и, если к утру она высыхала, то это было символом хорошего урожая огурцов.

Если видны облака водяного цвета на фоне красноватой зари заходящего солнца, то это к дождливой и непостоянной погоде. Если ранним утром свистели бурундуки, то это значило, что погода изменится к вечеру. Задорные песни перепелок обещали ясный день. Если в этот день будет холодно, то холодным будет и все лето. Ласточки летают высоко в небе – к хорошей, солнечной погоде, а если низко – к дождю. Если слышалось кукование кукушки, то это было признаком того, что пора сеять лен.

Если пыль перьями висит на ветвях ивы или падает с них, то лен сеять рано. Если утром на кленовых листьях выступили капельки липкого сока, то это означало, что к вечеру будет дождь. Наши предки верили, что если 27 мая с сухого прошлогоднего лопуха собрать семена и через левое плечо правой рукой бросить их – это верный способ разбогатеть.

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