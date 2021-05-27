День безопасности на воде пройдет в донской столице

В Ростове пройдет День безопасности на воде. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону пройдет День безопасности на воде.

Его проведут 29 мая в 11:00 на территории Городского пляжа «Левобережный».В мероприятии могут принять участие все желающие.

Ростовчане смогут продемонстрировать спасателям свои навыки в спасении и оказании первой помощи пострадавшему на воде. Также будут проведены практические занятия по применению спасательных средств. Горожане также смогут увидеть, как работают водолазы-спасатели. Местные жители также могут поприсутствовать на занятиях по искусственной вентиляции лёгких на тренажёре. Кроме того, продемонстрируют спасательную технику.

- Приглашаем жителей и гостей города Ростова-на-Дону принять участие в показных мероприятиях и с пользой для себя провести выходной день! - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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