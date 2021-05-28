Отключение света в Ростове-на-Дону 28 мая 2021 года: десяткам ростовчан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 мая 2021 года: в городе отключат электричество в десятках домов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 28 мая, 9 до 12 часов электричества не будет в пер. Газетный 46-70, 47, 51-75; пер. Малый 1-15, 2-14; ул. Большая Садовая 51, 53, 55/45, 59, 61; пер. Семашко 44, 46/1; ул. Суворова 2/54.

С 9 до 14 свет отключат на пер. Семашко 48, 50; пер. Газетный 51, 59.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Красноармейская 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана 72; просп. Ворошиловский 87, 89/80.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-летия Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 Декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер. Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10.

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