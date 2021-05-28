Народный календарь на 28 мая: в этот день солнце припекало сильнее обычного

Народный календарь на 28 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 28 мая: наши предки считали, что, если этот день теплый, то теплым будет и все лето. Если в этот день зацветал можжевельник, то это означало, что пора сеять ячмень. Если дым от костра клубился и лез в глаза, то день предстоит влажный. Если вы заметили багряный восход солнца, то это было признаком того, что лето будет крайне жарким и часто будут возникать пожары. Жаркое лето также обещалось, если в эту дату летело много паутины.

Если во время дождя подул ветер с востока, то это значило, что осадки скоро прекратятся. А западный ветер возвещал о том, что пора сеять ярицу. Считалось, что в этот день солнце греет сильнее обычного и дает рост посевам. Если после ненастья появилась радуга, то дождя больше ждать не стоит. Летающие низко мотыльки были символом хорошего урожая ярицы.

Если сажать в этот день огурцы, то потом их можно будет собирать мешками. Если померзнут листья на дубах и березах, погибнут молодые огурцы, то во вторую половину лета следует ожидать погоду, неблагоприятную для людей с хроническими заболеваниями. Наши предки именовали этот день днем Пахомия-травника, ходили разговоры о том, что в эту дату зелень пробивается даже в пустынях.

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