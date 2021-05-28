В Ростове дороже всех в регионе обходится покупка говядина и молочной продукции

В Ростове самая дорогая в регионе говядина и молочные продукты Фото: "КП" Архив

В донской столице обнаружили самую дорогую в регионе говядину и молочные продукты. Об этом сообщается на сайте Ростовстата.

Дороже всего ростовчанам обходятся говяжье мясо, творог и сыр. За килограмм творога горожанам предлагают заплатить 358 рублей. В большинстве своем, по области за него просят 340 рублей, а если желаете приобрести совсем дешево, то езжайте в Таганрог, там вы за него отдадите всего 312 рублей.

Килограмм говядины в Ростове оценен в 375 рублей - это на шесть рублей дороже среднеобластной цены. А в Шахтах вы отдадите за нее всего 358 рублей. А вот килограмм сыра в донской столице обойдется в целых 560 рублей, тогда как средняя цена по региону составляет 548 рублей, а в Сальске за него попросят всего 530.

Достаточно дорого ростовчанам обходятся также молоко (83 рубля), сахар (49 рублей) и ржаной хлеб (62 рубля). В среднем по области жители за них платят 80,48 и 56 рублей.

Но есть и те продукты, которые лучше приобретать все-таки в Ростове. Это сметана (227 рублей за килограмм) и мука (38 рублей).

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Но мука в донской столице является самой дешевой в Ростовской области.