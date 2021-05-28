В Таганроге пожарные спасли из огня человека

В Таганроге пожарные вытащили человека из горящей квартиры Фото: "КП" Архив

В Таганроге загорелся один из частных домов. В огне едва не пострадал человек.

Инцидент произошел в четверг, 27 мая, около половины седьмого вечера. На улице Суворова вспыхнул один из частных домов. Валящий из окна дым заметили соседи и незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено два квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось спасти человека. Локализовать возгорание спасателям удалось в 18:33, а полностью пламя было потушено уже через две минуты. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

-- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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К этому моменту пламя уже потушили.