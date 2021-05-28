В Ростовской области от коронавируса умер 27-летний мужчина

В больницах к этому моменту лечат 1 264 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 28 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 14 человек с COVID-19. Это 8 женщин 52, 62, 81, 82, 84 и 85 лет, а также 6 мужчин 27, 38, 67, 72, 73 и 82 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщают власти региона.

Таким образом, жертвами пандемии на Дону стали уже 4 404 человека. В больницах к этому моменту лечат 1 264 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 135.

При этом жители Ростовской области сейчас проходят вакцинацию от коронавируса. Уже привили 21% населения. О побочных эффектах препаратов накануне рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.