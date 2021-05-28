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Происшествия28 мая 2021 15:50

В Азове на Пушкина полностью потушили три хозпостройки

Погибших и пострадавших нет
Ангелина СКИБА
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С пожаром боролись около 2,5 часов Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

С пожаром боролись около 2,5 часов Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Возгорание в Азове на улице Пушкина полностью потушили в 15.27. Выгорело около 150 кв. метров. Огнем были охвачены три хозпостройки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

- Погибших, пострадавших и эвакуированных нет, - подчеркнули в ведомстве.

Информация о ЧП в экстренные службы поступила в 12.59. Прибывшие на место пожарные объявили второй ранг опасности. Спустя примерно час, в 14.11, горение локализовали, а еще через 1,5 часа пламя полностью ликвидировали.

ЧП