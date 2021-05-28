Бывшего директора волгодонского "Водоканала" осудят за получение крупной взятки

Директора волгодонского "Водоканала" осудят за получение крупной взятки Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора волгодонского «Водоканала». Он обвиняется в совершении преступления по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Следователи выяснили, что с апреля 2018 по август 2020 год регулярно получал взятки от своего подчиненного. За денежное вознаграждение он должен был обеспечивать общее покровительство по службе и в будущем поставить своего сотрудника на вышестоящую должность. Таким образом, за этот период он получил 2,9 миллиона рублей.

- В ходе расследования уголовного дела, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий, на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 7,8 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Следователи уже собрали по его делу достаточное количество доказательств и передали его в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.