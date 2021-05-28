Ростовчанка едва не пустила на салат крашеные помидоры

В Ростове стали продавать крашеные помидоры. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове местная жительница пожаловалась на жуткий обман торговцев. Свой крик души она опубликовала в одном из городских пабликов в соцсети.

Девушка приобрела аппетитные ярко-красные помидоры. Она принесла их домой и уже собиралась полакомиться овощным салатиком. Но как только ростовчанка подставила их под воду, чтобы помыть, есть их совершенно расхотелось, так как с них смылась красная краска, ощущение было такое, будто помыли свеклу.

Девушка тут же сфотографировала последствия произошедшего и опубликовала снимки в соцсети. Пользователи не смогли остаться равнодушными и стали активно комментировать снимок.

"Это просто большая смородина", "Вы еще яблоко с магазина над огнём не держали", "Ну это уже слишком!", "Это наверное витринный образец", - написали ростовчане.

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