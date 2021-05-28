Мужчина в трусах и с дамским ридикюлем удивил пассажиров ростовского автобуса

В ростовском транспорте проехался мужчина в одних трусах. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Необычный пассажир автобуса изрядно удивил и насмешил ростовчан в общественном транспорте.

Мужчина решил проехаться в автобусе в одних лишь семейных трусах. Но с собой он зачем-то прихватил дамский ридикюль с неизвестным содержимым. На левой руке у него блестели металлические часы, на голове пассажира красовалась кепка, он также не забыл надеть и солнечные очки. В общем, мужчина основательно приготовился к знойному ростовскому лету.

Пассажиры сфотографировали забавного попутчика. Они поделились сделанными снимками в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи не остались равнодушными к происходящему и прокомментировали выложенные фотографии.

"Зачем в +30 лишняя одежда?", "Это Ростов! Здесь начинается Юг!", "Общественный транспорт Ростова не перестаёт удивлять", "Когда ушёл от жены в одних трусах... Да пусть подавится, змея! Пусть всегда будет солнце!", "Ипотеку выплатил", "А если бы в таком виде стояла женщина, все сразу бы налетели", - написали горожане.

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Кое-кто из ростовчан осудил автора снимков.