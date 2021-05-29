Народный календарь на 29 мая: грохот грома возвещал о хорошем урожае зерна

Народный календарь на 29 мая Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 29 мая: наши предки считали, что, если кучевые облака движутся быстро и в одном направлении, это к ясной и сухой погоде. Если на прудах появлялись кувшинки, то это к окончанию холодов. Если бабочки не не покидали своих укрытий даже после дождя, то это означало, что ненастье будет продолжаться.

Если рябины много, сырая осень будет, если нет – сухая, позднее цветение рябины – к долгой и теплой осени. Обычно в этот день к столу подавали кашу: пшенную, ячневую, гречневую или манную. Если в эту дату слышался грохот грома, то обещался хороший урожай зерна. Если рябина зацветала рано, то это было гарантией того, что в ближайшее время будет тепло и удастся рыбалка.

Если во время холодного дождя лягушки и жабы шумели, то это значило, что погода скоро наладится. Если к этому дню затихали соловьи, то это было знаком того, что скоро заколосится ячмень. Если собака, высунув язык, улеглась спокойно на земле – погода будет хорошей. Если на ольхе было много шишек, то урожай ячменя будет хорошим.

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