Младшеклассниц со всей страны растлевал житель Ростовской области

Извращенец соблазнял девочек в соцсетях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Каменского района. 42-летний безработный хуторянин развлекал себя тем, что писал маленьким девочкам, чьи аккаунта находил в социальной сети, непристойные вещи. Переписку злоумышленник «иллюстрировал» откровенными фотографиями

О действиях мужчины стало известно после того, как мама одной из школьниц увидела переписку дочери. Женщина написала заявление в полицию, после чего началось расследование, а в отношении мужчины завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Как рассказал "КП-Ростов-на-Дону" источник в правоохранительных органах региона, на днях «всплыли» новые эпизоды. Оказывается, пошлые письма мужчина писал не только юным жительницам Ростовской области.

Так, через соцсеть он совращал второклассницу из Мурманска, семиклассницу из Московской области и четвероклассницу из Тюмени.

Фигурант уголовного дела сейчас находится под арестом. Если суд признает вину злоумышленник, он может сесть в тюрьму на десять лет.

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