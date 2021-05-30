Народный календарь на 30 мая: в это время начинает хорошо клевать рыба

Народный календарь на 30 мая Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 30 мая: наши предки считали, что какая погода была в этот день, таким будет и все лето. Если ветер дул с севера, то лето обещало быть холодным. Если дятел стучал в ясный день, то это к скорому дождю. Если на эту дату выпадало новолуние, то это значило, что лето будет дождливым.

Если на шпилях башен, вершинах груб, мачтах речных судов и прочих заостренных высоких предметах появляется едва уловимое голубое свечение, это к грозе. Если весна была сухой, лето будет дождливым, а осень ранней.

Если весна выдавалась холодной, то летом град будет частым. Если свиньи рыли болота, то нужно было ожидать дождливых дней. Наши прадеды были уверены, что периоды цветения яблони, сирени и рябины, как правило, совпадали с хорошим клевом рыбы.

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