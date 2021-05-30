Председатель ростовской гордумы Зинаида Неярохина приняла участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму

Председатель ростовской Гордумы Зинаида Неярохина отдала свой голос на предварительном голосовании за кандидатов в Госдуму. Фото: официальный аккаунт Зинаиды Неярохиной в "Инстаграме"

В воскресенье, 30 мая, в Ростове и области, а также во всех остальных регионах страны проходит предварительное голосование за тех, кто будет бороться за мандат в Государственной Думе. Предварительное голосование проводит партия «Единая Россия». В этом году отдать свой голос можно как в онлайне, так и в офлайне.

Председатель городской Думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина голосовала сегодня на своем счетном участке, расположенном в гимназии № 36. Об этом Зинаида Васильевна сообщила на своей странице в «Инстаграме».

- Голосование проходит на счетных участках по всей стране и в нем может принять участие любой гражданин, обладающий избирательным правом, - прокомментировала Зинаида Неярохина.

Также она отметила, что это единственная подобная демократическая процедура среди всех политических партий в России.

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