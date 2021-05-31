Отключение света в Ростове-на-Дону 31 мая 2021 года: в последний майский день обесточат десятки домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 31 мая 2021 года: в городе без света останутся жители десятков домов. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 31 мая, с 9 до 15 часов электричество отключат на ул. Шаумяна 71-85, 100-112; просп. Ворошиловский 45; ул. Б. Садовая 82/75.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Красноармейская 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана 72; просп. Ворошиловский 87, 89/80.

С 9 до 17 часов без света останутся жители ул. Нагорная 2-84, 1-69; пер. Солдатский 7-13, 10-12; пер. Защитный 14-18, 11-21; ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12-го декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24; ул. Мурманская 43-87, 54-94; ул. Глинки 51-93, 52-94; ул. Калужская 53-99, 50-78; ул. Арефьева 54-68; ул. Тихого Дона 40-50, 47-61; ул. Днепропетровская 7-35; просп. 20 летия Октября 71; просп. 40 Лет Победы 83, 87/1, 87/2, 89, 91.

С 10 до 12 часов воспользоваться электроприборами не смогут жители ул. Пушкинская 132-146; просп. Чехова 60-64, 35-59; ул. Суворова 51.

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