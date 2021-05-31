Народный календарь на 31 мая: распустились листья дуба - щука начнет клевать

Народный календарь на 31 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 31 мая: наши предки считали, что мутная луна восходила перед дождем, а яркая к теплу. Мошкара летала тучей к хорошей погоде. Если дуб зеленел раньше ясеня, это к сухому лету. Если вечером солнце опускалось облачко, то это к ненастью. Если дождевая туча шумит, то это к сильно ветру и град.

Если дикие кабаны выходят из болот и надолго обосновываются в сухом лесу – лето будет сырым. Если ночью подул северный ветер при безоблачном небе – утром будет прохладно. Жимолость выделяет сок на листья, то это к ненастью. Листья осины отсыревали к дождю. Если пчелы массово сидят и гудят на соцветиях рябины или черемухи, то это к хорошей погоде в предстоящий день.

Пар шел от земли к дождю. Чибисы кричали к ясной погоде. А если же на макушке дуба распустились листья, то должен был уродиться овес. Плывущие по небу кучевые облака были символом перемены погоды. Наши прадеды верили, что, если на дубе листочки развернулись и пошли в рост, то это значило, что щуки будут хорошо ловиться. Колосящаяся озимая рожь - будет много леща.

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