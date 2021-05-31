В масштабном забеге приняли участие три тысячи горожан

В забеге в Ростове поучаствовали три тысячи человек. Фото аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице прошел масштабный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Такое мероприятие проводится в Ростове-на-Дону уже в пятый раз. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В этот раз в забеге поучаствовали три тысячи ростовчан. Всего в этом мероприятии по всей России участвуют 85 городов. В городах-участниках на старт синхронно выходят около 100 тысяч бегунов. Также в этот раз по традиции состоялось и соревнование за звание «Беговой столицы» России.

- Рад, что жители и гости города любят и ценят спорт! Показывают достойные результаты на состязаниях абсолютно любого уровня. И с каждым годом приверженцев здорового образа жизни становится всё больше! - написал в своем аккаунте Инстаграм Алексей Логвиненко.

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