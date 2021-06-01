Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июня 2021 года: горожанам предстоит просидеть без электричества несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июня 2021 года: в городе будут обесточены десятки домов. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 1 июня, с 9 до 15 часов электричество отключат ул. Береговая 16, 49, 53А.

С 9 до 17 часов без света останутся ул. Казахская 109-149, 76-82; пер. Обский 1-3, 7/2, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10; просп. Коммунистический 1/26, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/4; ул. 1-я Краснодарская 82-86, 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86А; пл. Тружеников 28-34, 32А, 32Б, 34Б, 36А; Санаторий «Надежда» ул. Подъездная 55; СНТ Архитектор пер. Радужный, пер. Жизненный.

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