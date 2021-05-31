Штормовое предупреждение: на Дон придут ливни и шквалистый ветер

Спасатели рекомендуют определенные правила на время непогоды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие несколько дней в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В региональном МЧС опубликовали штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, донским жителям нужно приготовиться к ливням и шквалистому ветру.

Ожидается, что уже с завтрашнего дня небо затянут тучами, ударит гроза и пойдет ливень, который не прекратится вплоть до 3 июня. Значительно поднимется ветер - до 23 метров в секунду. Такие порывы могут сносить крыши домов, валить деревья и слабые металлические конструкции. Вместе с этим возможно выпадение града.

Специалисты рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, внимательней гулять с детьми, держаться дальше от рекламных щитов.

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