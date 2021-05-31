В Ростовской области от коронавируса за сутки умерли две женщины и двое мужчин

Сейчас в больницах лечат 1 186 инфицированных пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 31 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще четыре человека с COVID-19. Это 2 женщины 33 и 80 лет, и 2 мужчин 71 года и 85 лет. У них были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщили власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 428 человек. Сейчас в больницах лечат 1 186 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 18 человек, на неинвазивной ИВЛ - 118.

Ранее активно прививаться жителей Дона призвал министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Он также рассказал о возможных побочных эффектах от прививок