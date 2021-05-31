Ростовчанам рассказали о погоде на предстоящий месяц

Ростов в июне ожидают ливни и жара Фото: "КП" Архив

В донской столице в ближайший месяц ожидается весьма теплая, но дождливая погода. Привычная для Ростова летняя жара придет в город лишь в конце месяца.

В первой половине месяца на Ростов-на-Дону обрушатся проливные дожди. Температура воздуха в дневные часы будет достигать +21...+26 градусов. А ночью столбики термометров опустятся до +13...+18 градусов. В северных районах региона может даже опуститься до +8 градусов.

Во второй половине месяца на донскую столицу будет постепенно опускаться жара. Погода в основном будет стоять солнечная, а осадки будут редкими и недолгими. Днем воздух будет прогреваться до +32 градусов, а ночью температура будет понижаться до +18 градусов.

А уже в конце месяца погода станет сухой и безветренной. Столбики термометров будут достигать отметки в +32...+35 градусов.

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