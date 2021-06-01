Народный календарь на 1 июня: большое количество еловых шишек - будет хороший урожай огурцов

Народный календарь на 1 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 1 июня: наши предки были уверены, что, если первые дни июня будут дождливыми, то весь остальной месяц будет сухим. А если день выдавался холодным, то такими же будут и последующие 40 дней. Моросящий дождь в эту дату был признаком затяжного ненастья. Если солнце на рассвете было ярким, то хорошо уродится рожь, а если день был мрачным, то богатым будет урожай льна.

Если вороны садились клювами в одну сторону, то это предвещало сильный ветер. Если к этой дате отцветала сирень, то появлялись полевые цветы и шампиньоны. Если утром не было росы, то это означало, что будет дождь. А если роса долго не высыхала, то возможна даже гроза. Также дождя следовало ожидать и в том случае, если вечерний туман рассеивался до самого рассвета. Садовые ноготки закрывали цветки также перед дождем.

Перед грозой усиливался запах цветов. В июне сильные росы – к плодородному урожаю, частые туманы – к грибному обилию. Раки перед ненастьем выползали на берег. А обилие еловых шишек сулило хороший урожай огурцов.

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