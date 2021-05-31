Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 мая: на улицах города шестибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: "КП" Архив

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 мая: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, проспекте Сиверса, улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, улице Шаумяна, улице Береговой, улице Курской, улице Текучева, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Цезаря Кунникова, Доватора, Малиновского, Всесоюзная и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальная, Беляева, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 мая: город скован семибалльными заторами.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 28 мая 2021.