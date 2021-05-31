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Общество31 мая 2021 18:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 мая: на улицах города шестибалльные заторы

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 31 мая 2021
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: "КП" Архив

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 мая: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, проспекте Сиверса, улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, улице Шаумяна, улице Береговой, улице Курской, улице Текучева, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Цезаря Кунникова, Доватора, Малиновского, Всесоюзная и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальная, Беляева, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова.

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