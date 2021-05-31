В Новочеркасске закрытие грозит старейшему кадетскому корпусу

Новочеркасскому кадетскому корпусу грозит закрытие Фото: Соцсети

В городе Новочеркасске Ростовской области закрытие грозит одному из старейших учебных заведений - Донской Императора Александра III кадетский корпус. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Facebook представитель ассоциации выпускников учреждения Виталий Мирошников.

Комплекс зданий, в котором находится корпус, был признан аварийным. Спальня, столовая и другие помещения имеют настолько жуткий вид, что там невозможно находиться.

Этот корпус был основан в 1883 году. В 1991 его возродила группа энтузиастов. В настоящее время корпусу необходимо временное новое здание, а также средства на проектную документацию и ремонт старого.

- Администрация области не раз заявляла, что кадетское образование - это элита и гордость Дона, - написал Мирошников.

Он также обратился к областным властям с просьбой обратить внимание на проблему.

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